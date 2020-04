Je čas na vzpouru davů, burcuje exprezident Klaus

Jak se díváte na karanténní opatření, která trvají už pět týdnů?

Nahráváte mi tím, že se mě každý ptá, co říkám na dnešní koronavirovou pandemii. Mě ale daleko víc děsí opatření, která dělá náš krizový štáb. V obdobné formě je ale dělá řada vlád sousedních zemí. Byl jsem šokován, když jsem zjistil, že v Bavorsku jsou pokutováni tisíci eury lidé, když sedí v autě čtyři najednou. My jsme oproti tomu v docela dobrém stavu.

V nedávném rozhovoru jste řekl, že se společnost nachází ve druhé fázi: první byla přijetí vládních kroků, druhá je fáze kritiky. Jaká je třetí fáze?

Druhou fázi prožíváme právě teď. Lidé se daleko více osmělují a říkají - tohle ne. Řada medicínských odborníků se osměluje říci, že principiálně nesouhlasí s řešením, které propaguje pan profesor Prymula a lidé kolem něj. Pokud první fáze byla březnová, druhá dubnová, tak třetí, květnová fáze už by měla být vzpoura davů. Lidé už by opravdu měli říct dost, a je načase, aby to řekli.

Jak byste si takovou vzpouru představoval?

Nevím, jak to zorganizovat. Nevidím na české politické scéně žádný subjekt, který by se k takové vzpouře chtěl přidat, nebo se postavit do čela. Mohou být iniciativy alternativní, iniciativy zdola. Další fáze by měla být aktivnější forma sdělení občanů naší politické věrchušce, že takhle už ne.

Znamená to, že byste se do čela chtěl postavit vy?

Nevím, jestli já bych byl považován tak významnou skupinou občanů za osobu, která se postavit do čela má. Inspiroval mě předvčerejší noční e-mail jednoho docenta, který řekl: vy jste známá, viditelná a respektovaná osoba, že byste se do čela něčeho takového postavit měl. Zavrtěl jsem hlavou, ale já to vůbec nevylučuju, nebráním se, ale chtělo by to kolektivnější vedení.

Máte na mysli třeba demonstrace v ulicích?

Manifestace v ulicích ano, k tomu se blížíme. Ty jsou ale v nouzovém stavu zakázány, ve stanném právu se na demonstrující střílí. Měli bychom si vyjasnit, jak to s námi vláda zamýšlí.

Rozhovor s Václavem Klausem 2/2. Zdroj: Novinky.cz

Znepokojuje mě blahosklonný postoj vlády k tomu, jaké to bude mít následky pro naše životy, a to nejen v úzce ekonomickém slova smyslu. Bojím se následků, které to bude mít na další společenské žití. Až se dostaneme do post-koronavirové éry. Kolik věcí, zákazů už nám zůstane navěky? To, jak společnost bez povzdechnutí přijala sledování občanů digitálních technologií a nikdo neprotestuje, považuji za velmi varovné.

Jaký by podle vás měl být ten spouštěč?

Nevím, jestli by spouštěčem mělo být něco divného, špatného, co se může udát, a pozdvihne to celou řadu lidí. Četl jsem v Právu rozhovor se senátorem Žaloudíkem, který řekl velmi silný soud. Říká, že u nás zemře každých dvacet minut jeden člověk na rakovinu. Smrt na rakovinu je stejně tragická jako smrt na covid-19, ale takové PR nemají. Já po tom nevolám, ale to, že každých dvacet minut zemře člověk na rakovinu a zatím zemřelo 196 lidí za dva měsíce, tak to je něco jiného.

Mám hrůzu z toho, že lidé se v karanténě uvelebují. Řada lidí zjistila, že má slušný příjem a nemusí chodit do práce. Může sedět doma, chodit na procházky, věnovat se dětem a požitky jim plynou stejné, jako by normálně pracovali. Pokud to zvítězí, vidím to černě.

Nehrají v té nízké smrtnosti roli právě vládní opatření, která nás zachránila před italským scénářem?

To nemohu vyloučit. Co ten virus všechno umí a neumí, jak je zákeřný, svět medicíny zatím nemá žádné zásadní informace. Nevím, jestli jsou roušky opravdu tou geniální obranou. Já to v nich ještě chviličku přežiju, ale myslím, že už dlouho ne. Ale jestli přežije naše společnost jako celek a jestli to přežije její ekonomika, to mám strach, že ne. Právě proto musí mít vláda schopnost pružně zareagovat.

Hrozí nám černý scénář ekonomické krize?