Hamáček prodloužení nouzového stavu nakonec navrhne. Babiš je proti, ale chce diskutovat

„Všichni by chtěli, aby to bylo rychle za námi. Mohli jsme pracovat, navštěvovat příbuzné, chodit do divadla, na koncerty nebo na fotbal. Já samozřejmě taky. Když jsem nyní navrhoval prodloužení nouzového stavu, věděl jsem, že na tom není nic populárního. Tušil jsem, že mi za to moc lidí nepoděkuje. Ale přesto si za návrhem stojím,” uvedl Hamáček.