Hamáček po Prymulovi přebírá vedení krizového štábu

„Není to tak, že by Prymula situaci nezvládal. Vidím to tak, že vstupujeme do fáze, kdy role metodických opatření bude daleko zásadnější, tak je logické, že se to koncentruje v jeho rukou a my jako vnitro budeme dělat to, k čemu jsme určeni, tedy krizové řízení,“ dodal ministr vnitra.