Faltýnku, odstup! Podle opozice by měla kauzu řešit i policie

„Pan Faltýnek ustál i kauzu, kdy zasahoval do výběru ředitele mýtného systému pro ČR, což je z hlediska jeho pozice podle mě daleko závažnější. Každopádně by k jeho chování měla říci své police ČR, která v případě obyčejných lidi postupuje podle platných zákonu. Pan Faltýnek nestojí nad zákonem,“ napsal Novinkám.

Také předseda lidovců Marian Jurečka se staví za to, aby nejenom Prymula, ale i Faltýnek vyvodil osobní odpovědnost. „Je to totální výsměch vůči lidem od obou, čekal bych, že oba odstoupí ze svých funkci, chovají se jako papaláši,“ sdělil Novinkám.

Dle šéf ODS Petr Fiala by měl zvážit míru své odpovědnosti on sám. „Ale vysvětlovat věc tak, že jsem šel večer do restaurace mého známého, která měla být zavřená, a vlastně byla zavřená, ale nikoli pro mě. (…) To je celé absolutně nepřijatelné. Ti lidé mají okamžitě odejít ze svých funkcí a svěřit to někomu, kdo se bude chovat důvěryhodně,“ uvedl.