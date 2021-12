Dušek: Nákaza se nešíří víc mezi dětmi, je jen snazší je zachytit

Případné prodloužení vánočních prázdnin by tak podle něj nemělo žádný efekt.

Podle dat ÚZIS byl počet pozitivních na 100 tisíc obyvatel za poslední týden v celé populaci zhruba 1000. Mezi dětmi šest až 11 let to bylo za týden zhruba 2400 případů, u starších ve věku 12 až 19 let kolem 1900 případů. Jde o sedmidenní hodnoty v přepočtu na 100 tisíc obyvatel v dané věkové kategorii.