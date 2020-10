Druhá vlna covidu už zeleninu nezdraží

Agrokomplex Ohře v Bohušovicích nad Ohří patří s pěstební plochou 750 hektarů k největším pěstitelům zeleniny v ČR. Pěstuje ji jak pro přímý konzum, tak pro průmyslové zpracování. Jeho ředitel Jaroslav Zeman řadu let vedl i Zelinářskou unii Čech a Moravy. Kladně hodnotí to, že po jaru plném nejistot se podařilo situaci stabilizovat a úroda se sklidí. „U nás na severu je situace proti zbytku republiky odlišná v tom, že tu máme další suchý rok. Nemít zeleninu pod závlahami, už bychom od ní dávno museli odejít,“ uvedl pro Právo.

Sklizeň jarní zeleniny, špenátu a hrášku vyšla pěstitelům z Litoměřicka podle Zemana slušně, většinu této produkce odebírají zpracovatelské firmy, například Hamé či mrazírny. Horší už to je s květákem a se zelím. „Sklizeň květáku ze 22 hektarů v těchto dnech končíme, spokojeni ale nejsme. Květák je velmi citlivý na výkyvy počasí. S tím, jak můžeme stále méně používat chemické postřiky, se přemnožili škůdci, letos hlavně molice. Také u zelí čekáme nižší výnos a katastrofa je to i cenově,“ poznamenal Zeman. Za kilogram hlávkového zelí pěstitelé aktuálně dostávají 4 až 5 korun, za květák pak 15 až 17 korun. „Když potom přijdu do obchodu a koukám na cenovky, nestačím se divit,“ posteskl si.