Dopravci si stěžují na nesplněné sliby vlády

„Sliby, nebo dokonce vládní nařízení nejsou plněny. Jde třeba o zavedení programu Covid Transport pro financování dopravních firem. To není hotovo, tady vláda bohužel zatím nesplnila své vlastní nařízení. Jediné, co funguje, ale co považuji za velmi kosmetické, je odklad zálohy na silniční daň,“ vyjmenoval Melzer.

Podle Melzera byl pro dopravní firmy také problém dostat se k úvěrům z programů Covid I a Covid II. „Smutné je, že co je prezentováno jako kardinální úspěch, to v praxi nefunguje. Banky peníze v rámci komerčních vztahů nechtějí uvolňovat, dopravní firmy neprojdou hodnocením, aby peníze získaly. Procesy jsou složité a firmy se k likviditě nedostanou, banky nechtějí na portfoliovou záruku peníze uvolňovat,“ vysvětlil Melzer.

„Program Covid III byl nastaven tak, že zahrnuje většinu možností, které byly zamýšleny pro Covid Doprava, či prodloužení splatnosti faktur za odebrané pohonné hmoty. Navíc umožní zapojení téměř všech skupin dopravců, a to i firmy do 500 zaměstnanců. Covid Doprava by byl pouze pro firmy do 250 zaměstnanců,“ sdělil Právu Jemelka.