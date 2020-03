Domovy důchodců nesmějí příjmat lidi bez negativního testu, nařídil Vojtěch

Pane ministře, odbory i poskytovatelé sociálních služeb jsou toho názoru, že za nedostatek zdravotnických pomůcek může váš resort. Vy říkáte, že to měly v kompetenci kraje. Kde je pravda?

Jsem už unaven z těch půtek, ale pravdou je, že vláda se už před více než týdnem dohodla na tom, že ministerstvo vnitra bude tyto pomůcky rozdělovat krajům a ty je budou následně distribuovat do těchto zařízení, nikoliv ministerstvo zdravotnictví.

Vyzvete kraje, aby zveřejnily přesné údaje o distribuci ochranných pomůcek, jak navrhuje například Sdružení ambulantních specialistů?

Jednal jsem s lékaři v terénu, i s ambulantními specialisty, a faktem je, že distribuce v některých krajích funguje lépe a jinde hůře. I paní ministryně Maláčová má zprávy, že ne vždy se ochranné pomůcky dostanou k cílovým uživatelům.

Budeme požadovat zveřejnění těchto informací. Není to vina vnitra, to dělá svou práci dobře, rozváží materiál do krajů a ony to distribuují dále. Je potřeba vědět, co kam jde a v jakém množství, aby nebyly nejasnosti a rozpory.

Když jsem ale viděl vaší twitterovou komunikaci s ministrem Hamáčkem, kde jste si tu situaci vyjasňovali, nepůsobilo to na mě, jako když vláda ví, co dělá.

To mě mrzí. Nejsem člověk, který by vyhledával konflikty. Byli jsme osočeni, že můžeme za nedostatek ochranných pomůcek v zařízení pro seniory, a já pouze věcně argumentoval, že to tak není. Nejsem z toho šťastný, s panem Hamáčkem máme korektní vztahy. Někdy jsou mezi námi třecí plochy, ale není na místě vést takové polemiky.

Zakážeme přijímat nové klienty do pobytových sociálních služeb, pokud nebudou mít negativní test na koronavirus.

Nezačal se stát zabývat situací v domovech pro seniory příliš pozdě? Proč ta plošná opatření, která jste vydali v pátek, nepřišla před dvěma týdny?

Není to tak, že bychom se tím začali zabývat teprve nyní. Už před začátkem epidemie jsme jednali s Asociací poskytovatelů sociálních služeb a řešili základní pravidla, jak fungovat. Celá řada domovů už hygienická nařízení plní, jen jsme chtěli, aby to bylo plošné, a aby tam, kde je to možné, mohli nemocné seniory izolovat.

Pokud ne, jsme to připraveni řešit lůžky v záloze. Týká se to zejména Prahy, kde je situace nejhorší. Někde ale dočasné umístění jinde není možné. Chtěli jsme například převézt nemocné pacienty z Havlíčkova Brodu do Lázní Toušeň, ale zhodnotili jsme, že tito pacienti jsou pro převoz nevhodní, často to jsou lidé s těžkou demencí a nepohybliví, převoz by jim jen ublížil.

Jsou domovy seniorů časovanou bombou, co se týče šíření koronaviru?

Pravda je, že to jsou nejcitlivější služby, ale stejně tak jsou citlivé nemocnice. Proto jsme prvotně řešili hlavně nemocnice, především infekční oddělení, aby tam měl personál patřičnou ochranu. Ale tato zařízení jsou velmi zranitelná, jsou v nich lidé seniorního věku, polymorbidní, je to rozhodně jedna z klíčových oblastí.

Hned ze začátku jste zakázali v těchto zařízeních návštěvy, ale lidé se stejně nakazili. Nemělo se víc myslet na to, že tam nemoc mohou zanést zaměstnanci?