Čtvrtá dávka? Nejspíš bude nutná, připustil Válek

Podle Válka je ale možné nařídit vakcinaci některým profesním organizacím nebo komorám, pokud o to budou samy stát. Ukončené očkování má v Česku zhruba 6,2 milionu lidí, třetí posilující dávku vakcíny dostalo přibližně 615 000 z nich.

„Principiálně tak, jak to teď vypadá, tak bych si netroufl říct, že nebude potřeba čtvrtá dávka. Myslím, že by bylo velmi neseriózní, kdyby někdo říkal, a také to zatím nikdo neříká, že po třetí dávce ta imunita vydrží tak dlouho, že už žádná další dávka nebude potřeba. Je velmi nekorektní říkat, že třetí dávka a jsem za vodou," uvedl Válek pro Blesk.