Co znamená chystaná celostátní karanténa? Žádné chození po ulicích, z práce rovnou domů

„Co přesně to bude znamenat, ještě není jasné. Musíme počkat na to, jaké parametry vláda nastaví,” řekl Novinkám mluvčí hnutí ANO Vladimír Vořechovský.

Premiér Babiš však na Primě přece jen něco naznačil. „Lidé musí zůstat doma. Jde nám o to, aby nikam nechodili a postarali se o starší lidi. Nakážeme, aby bylo balené pečivo, aby se dezinfikovaly košíky, aby nebyly návštěvy, byly zrušené recepce,” řekl český ministerský předseda.

Mezi opatřeními by také mohlo být omezení počtu lidí, kterým by bylo povoleno chodit nakoupit. Pro jídlo a léky by tak mohl chodit jen jeden zástupce rodiny.