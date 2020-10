Co se děje, je neskutečné. ODS vyzvala vládu, aby požádala o důvěru

Podle šéfa občanských demokratů Petra Fialy by měla vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) po konci nouzového stavu požádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Pokud to neudělají, chce hlasování o nedůvěře vyvolat strana sama. Nouzový stav by měl skončit na začátku listopadu.