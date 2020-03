Chraňte nás, buďte zodpovědní a trpěliví, apelují v emotivním videu zdravotníci

„Připadáme si trochu jako ve válce, kdy se každý den mění instrukce. Je to nejistota a většina z nás je trochu v úzkosti,” popisuje své pocity praktická lékařka z Prahy Zuzana Švadlenková.

„Je to nový druh strachu, občas je tam taková zloba na lidi, kteří opatření stále nedodržují,” říká mladá medička Eliška Šafránková.

Infektolog a epidemiolog z IKEMu Petr Smejkal upozorňuje, že koronavirus není obyčejná chřipka. „Není to obyčejná chřipka, což jsme si možná ze začátku mysleli, ale máme teď daleko víc informací, než jsme měli před měsícem,” uvádí lékař.

O tom, že je důležité dodržovat především současná nařízení, ať už se zdají jakkoliv banální, a to hlavně kvůli tomu, aby nedošlo k šíření nákazy mezi zdravotníky, kteří budou v následujícím období nepostradatelní, hovoří další sestřičky a lékaři.

„Je strašně důležité dodržovat všechna ta opatření, která vypadají jako banální, jsou to maličkosti jako mytí rukou, nošení roušek a nevycházení ven,” připomíná medička Eliška Šafránková.

Rady podle něj neplatí jen pro nakažené, ale hlavně pro mladé, kteří mohou mít sice lehký průběh nemoci, ale mohou to snadno přenést na jiné.

„Děkujeme všem spoluobčanům za kázeň. To je přesně to, co našim výjezdovým skupinám pomáhá vydržet dlouhodobě,” děkuje ředitel pražské záchranky Petr Kolouch.