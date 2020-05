Choďte znovu na vyšetření, apelují lékaři. A varují před podzimní vlnou rakoviny

„Ano, je to pravda, situace se sice každým dnem zlepšuje, ale stále je dost pacientů, kteří sami žádají o pozdější termín zákroku nebo kontroly u lékaře,“ potvrdila redakci mluvčí FN Motol Pavlína Danková.

Právě ředitel této největší české nemocnice Miloslav Ludvík už v druhé polovině dubna varoval před obří vlnou rakoviny, která by mohla přijít na podzim. Obavy pacientů z podstoupení vyšetření mohou podle něj přinést vysoké počty pozdě odhalených zanedbaných nemocí, zejména onkologických.

Z nemocnice do domácí péče? Agenturám chybí ochrana

Z nemocnice do domácí péče? Agenturám chybí ochrana Koronavirus

„Zaznamenali jsme občasné obavy pacientů z návštěvy nemocnice,“ sdělila Právu Dana Lipovská, mluvčí Nemocnice u sv. Anny v Brně. „Lékaři pacienty ale vždy přesvědčili o nezbytnosti prohlídky, pokud to tak bylo, protože v některých případech by mohlo dlouhodobé zanedbání péče vést k vážným zdravotním problémům,“ dodala Lipovská ze sv. Anny s tím, že nyní je nemocnice na 80 procentech běžné operativy, kterou budou navyšovat ještě v příštím týdnu.

Vyléčený taxikář: Vždyť je to jen chřipka, říkali mi napřed lékaři. K práci už se nevrátí

Vyléčený taxikář: Vždyť je to jen chřipka, říkali mi napřed lékaři. K práci už se nevrátí Domácí

„Na běžný provoz najíždíme postupně již několik dní. Objem výkonů se také navyšuje postupně. V ojedinělých případech se stává, že pacienti volají lékařům a konzultují s nimi, zda k plánované operaci jít, či nikoliv. Lékaři nikoho k nástupu do nemocnice nenutí, pacientům vysvětlují epidemiologickou situaci a rozhodnutí nechávají na samotných pacientech,“ řekl redakci Jiří Krušina, mluvčí Slezské nemocnice v Opavě a Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov.

„V té nejhorší době covidového šíření jsme do areálu nemocnice pouštěli zhruba 400 lidí denně, nyní je to okolo 1200 pacientů, kteří k nám každý den přijdou, takže zintenzivňujeme péči a vše se vrací do normálu. Pacienti už chodí rádi,“ řekl Právu Václav Řičář, mluvčí Krajské nemocnice Liberec.