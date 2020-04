Chceme tábory už v červenci, apelují na vládu organizátoři

„Jsme disciplinovaní. Zamkli jsme klubovny a loděnice, chováme se státotvorně. Ale chceme spravedlnost. Když se otevřely hobbymarkety a povolí se míšení lidí na farmářských trzích, tak si myslím, že čtyřicet táborníků někde v lese není větší riziko,“ míní předseda mládežnické asociace. „Nedá se čekat do začátku června. Pořádat tábory je dřina, lidé to dělí jako dobrovolnickou činnost po práci. Jsme připraveni splnit podmínky, pokud vláda rozhodne, že tábor může proběhnout s maximální účastí padesáti osob a nebudeme smět na koupaliště, budeme svolní,“ dodal.

Vedoucí oddílu Záře pod Sdružením turistických a tábornických oddílů Lukáš Macek Právu také řekl, že oba naplánované dětské tábory proběhnou v řádném termínu, tedy v červenci a srpnu. „Chceme teď zachovat chladnou hlavu a nevyvozovat unáhlené závěry. Nabízí se varianta, že bychom oba tábory zkrátili ze tří týdnů na dva a první by začal prvního srpna. U nás to možné je, ale chápu, že u některých oddílů to takhle nejde,“ řekl Macek.

„Zatím počítáme s tím, že se náš tábor bude konat a děláme všechno pro to, aby tomu tak bylo. My děláme tábor pro patnáct dětí, které chodí do jedné základní školy. Pokud se školy otevřou ještě tento školní rok, byl by nesmysl, kdyby děti nemohly na tábor,“ řekl Právu Neuman.