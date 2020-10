Česko je černá tečka na koronavirové mapě světa

V České republice se od března, tedy od začátku epidemie způsobené novým koronavirem, nakazilo téměř 210 000 lidí a zemřelo 1739 lidí. Nejvyšší denní nárůst, o 100 zemřelých, přibyl do statistik toto pondělí, ve středu přibylo 14 968 prokázaných případů nemoci covid-19, nejvíc za jediný den od začátku epidemie.

Evropské prvenství má Česká republika kvůli nejvyššímu procentu pozitivních testů. Zatímco v druhé polovině září to bylo více než 10 procent, nyní je procento pozitivních téměř trojnásobné.

Slova premiéra Andreje Babiše (ANO) z konce srpna, kdy na zasedání Bledského strategického fóra v souvislosti se zeměmi Visegrádské čtyřky tvrdil, že „we are best in covid” (v překladu - máme nejlepší výsledky v covidu; pozn. red.), nyní ve světle nových případů dostávají nechtěný rozměr.