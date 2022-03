Česko čeká až půl milionu uprchlíků

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) opustilo Ukrajinu přes 1,5 milionu obyvatel. V Česku se ke včerejšku registrovalo na cizinecké policii na 42 tisíc uprchlíků, velmi často jde o ženy s dětmi. „Neumím to přesně říct. Je možné, že to bude v řádu stovek tisíc lidí, možná i půl milionu lidí. Snažíme se dát pomoc maximálně, jak to jde,“ řekl Jurečka v televizi Prima na dotaz, kolika lidem může Česko nabídnout pomoc.

Snahou EU je aktuálně „zruinovat ruskou válečnou ekonomiku“. Uvažuje se i o tom, že by se do vyjednávání mezi Ukrajinou a Ruskem zapojila „nestranná“ Čína, jelikož Západ je v celém konfliktu zainteresován. Generál Petr Pavel kritizoval bezprostřední reakci NATO na počátku invaze s tím, že „vyklidilo pole“ příliš brzy. Vyhlásit bezletovou zónu nad Ukrajinou, jak požaduje prezident Zelenskyj, podle něj nemá smysl, těžko se to dá vynutit. Rusko nyní zastrašuje, čemuž by neměl podle Pavla Západ podléhat, neboť Putin by nezvládl obsadit Ukrajinu a současně vést další rozsáhlou válku.