Bez tahanic bychom už otestovali tisíce lidí, říká lékařka ze „zakleknuté” laboratoře

Zájem ze strany lidí je enormní. Je to vlastně velmi pozitivní. Nikdo je nenutí, nemusí přemlouvat. Oni sami se chtějí nechat otestovat. To by mělo naopak v takové situaci ohromně pomoct. Ti lidé nechtějí být doma v karanténě. Chtějí jít do práce. Kdyby byly negativně testováni, už by nemuseli zůstávat doma a mohli by pracovat. A to stát přece potřebuje.