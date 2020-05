Benešová: Soud pomáhal vylepšit stížnost na vládní opatření, aby je mohl zrušit

„Já být na místě toho soudce, tak se vyloučím," řekla Benešová. Důvodem pro vyloučení měla být podle ní podjatost, protože bratrem soudce Štěpána Výborného je současný lidovecký poslanec a donedávna šéf KDU-ČSL Marek Výborný.

Jeho verdikt koncem dubna zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví omezující volný pohyb, maloobchod a služby v provozovnách na základě žaloby Ondřeje Dostála, jenž sui stěžoval na to, že vláda postupovala svévolně, když opatření neopřela o krizový zákon, nýbrž zákon o ochraně veřejného zdraví.

Benešová tvrdí, že soud pomáhal podateli vylepšit stížnost tak, aby byla úspěšná, což je proti judikatuře NSS i Ústavního soudu.

Podle rozsudku byla opatření nezákonná, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona. Ministerstvo zdravotnictví plánuje proti verdiktu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).

Benešová řekla, že pro vydání opatření byl zdravotní zákon přiléhavější než krizový, protože jde o epidemii.

Žaloby o náhradu neuspějí, neškodil stát, ale virus

Krizový zákon narozdíl od zdravotního ale ponechává hypotetickou možnost žaloby o náhradu škody, tyto případné žaloby ale podle Benešové nebudou úspěšné. Škody v souvislosti s opatřeními proti šíření epidemie nového typu koronaviru totiž podle ní nezpůsobil stát.

„Stát žádnou škodu nezpůsobil,” řekla Benešová. „Škodu hradí ten, který ji způsobil, a říkám, stát to rozhodně není,” dodala. Na žaloby o náhradu škody se podle ní třesou advokáti, kteří doufají v tučné odměny. Škodu ale není jednoduché prokázat a odškodnění musí být v souladu s dobrými mravy, uvedla. V otázce úspěchu žalob je pesimistka, řekla.

Pokud by se objevilo více žalob o náhradu škody, je Benešová připravená reagovat. „Já bych soudce z trestního úseku přesunula na ten úsek, kde to bude potřeba, aby řešili tyto škody, nové bych nenabírala,” řekla. Doplnila, že je to možné, protože klesá kriminalita.

Měli jste mít vatu, vzkázala podnikatelům

Opatření vlády podle Benešové byla nutná, aby se v Česku neodehrálo to co v Itálii, která patří k nákazou nejvíce zasaženým zemím v Evropě. „Opatření byla přiléhavá situaci,” podotkla. Každý podnikatel podle ní musí být na podobnou situaci připravený a měl by mít „vatu”, aby přežil.

Benešová se také vyjádřila k obnově činnosti soudů a návštěv ve věznicích. Obnova jednání je v pravomoci předsedů soudu, se kterými měli zástupci ministerstva spravedlnosti poslední videokonferenci zhruba před třemi týdny.

„Všichni se shodli na tom, že to spustí a začnou nařizovat jednání,” řekla Benešová. Předpokládá, že soudy během léta doženou skluzy, které vznikly zastavením jejich činnosti kvůli koronaviru. Možné je podle ministryně povolat soudce z důchodu, pokud to bude potřeba.