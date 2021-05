Bartoš: Špičkovým politikům dredy nevadí, spíš mají problém s oligarchy

Pane předsedo, na to, jak kauza Vrbětice otřásá politikou, nejste moc slyšet. Jak tomu rozumět?

To není pravda. To, že jsme k tomu nepřistoupili zodpovědně, říká jenom pan Hamáček, který má máslo na hlavě. V den, kdy byla kauza oznámena, za nás vystupoval v televizi poslanec Honza Lipavský, který má na starosti obranu a zahraničí, a komentoval ji Lukáš Kolařík.

Neměli jsme jiné informace, než které prezentoval pan premiér a pan Hamáček na té zmatečné tiskové konferenci. A proto jsme čekali, až informací budeme mít více. Podpořili jsme projednání ve Sněmovně, požadovali svolání výborů. Europoslankyně Markéta Gregorová iniciovala usnesení ohledně Ruska v Evropském parlamentu.

Pro voliče je důležitý Ivan Bartoš, nebo ne?

Od voličů jsem takovou reflexi neměl. Zodpovědná politika se dělá tak, že pracujete s informacemi. Zásadní bylo projednání na bezpečnostním výboru.

A to jsme prosazovali a stalo se to. Pak jsme čekali, až ty informace získají poslanci, kteří mají možnost si je v daných výborech pro obranu a bezpečnost vyslechnout ve větším detailu.

Zvěsti, že vaše členská základna není prozápadní…

Tohle už mě nebaví komentovat. Za 12 let jsou naše pozice jasné jak vůči EU i NATO. To nikdy nikdo u nás nezpochybňoval. Děláme politiku, kterou si může každý osahat, může si přečíst, jak se o těch věcech bavíme. Setkal jsem se s velvyslanci dalších zemí, když se začalo jednat, které státy podpoří ČR. Zaúkolovali jsme ve Sněmovně vládu, aby požádala naše partnery v NATO o podporu. Důležité je, co člověk dělá, a ne co o něm říkají jiní.

Jak se teď díváte na Hamáčkovu cestu do Moskvy a podezření, že údajně chtěl vrbětický skandál vyměnit za vakcínu Sputnik. Opět jsme silná vyjádření od vás neslyšeli.

To zní jako výhrada. Ale já si nemyslím, že když vyjde článek v novinách, tak je zodpovědné udělat tiskovou konferenci a hned obviňovat někoho z činů, které nejsou v dané chvíli prokázány.

Vystoupil jsem po jednání s naším partnerem STAN a podpořili jsme projednání ve Sněmovně. A pokud se tím má někdo zabývat, tak to jsou komise, které kontrolují bezpečnostní služby a výbory.

Pokud dochází k nějakému úniku informací, tak je to špatně, o tom žádná. Ale je to taky ta nejčastější strategie, jak rozmlžit faktický obsah informací.

A byl to Honza Lipavský, který ve výboru pro obranu požadoval vysvětlení pro cestu pana Hamáčka do Moskvy. Stálo to totiž na vodě od začátku, ale výsledkem hlasování ve výboru bylo, že nepožadují doložit dokumenty a prokázat záměr cesty.

Kauza tedy pokračuje a musí o tom pohovořit pan Hamáček a musí o tom pohovořit na patřičných místech účastníci té schůzky.

Takže je to podle vás stále v rovině tvrzení proti tvrzení, nebo je to na rezignaci vicepremiéra?

Hlavně si myslím, že to je ostuda. Pozice pana Hamáčka znevýhodňuje ČR v mezinárodním kontextu i ve vztahu k zemím, které žádáme o solidaritu. Zvenčí to vypadá, že vláda ani neví, co dělá. Ministr jedná na vlastní pěst a neví o tom premiér. A je z toho vyšachován ještě tehdejší ministr zahraničí Petříček. Tak jak to potom vypadá mezi partnery, když vláda neumí postupovat jednotně a razantně ani v těchto věcech?

Jaký by měl být další postup?

Myslím si, že je to skutečně otázka na pana Hamáčka a premiéra Babiše, protože ten je zodpovědný za vládu. Vláda definuje naši zahraniční politiku. A mě mrzí, že současný problém pana Hamáčka tlumí razantní kroky proti Rusku. Dokonce se objevily informace, že ještě není jasně dáno, že Rosatom nebude zařazen do tendru na dostavbu Dukovan.

Ministr Havlíček ale říká, že se Rosatom nemůže tendru zúčastnit ani v konsorciu.

Ten požadavek takový byl dávno a vrbětická kauza jenom potvrdila, co vládě bezpečnostní komunita řekla před mnoha měsíci. Vyřazení Rosatomu nemůžeme chápat jako odvetu za Vrbětice, jak to částečně prezentoval pan prezident ve svém projevu. To, že se Rosatom ani Čína nemohou účastnit tendru, říkáme už několik měsíců.

Z posledního usnesení Sněmovny k Hamáčkově cestě to vypadá, že nejdůležitější je zjistit, odkud informace unikly. Vy jste pro to hlasovali?

Nebyl jsem tam, protože Sněmovna jedná za přítomnosti poloviny poslanců. Byl jsem u toho předchozího jednání, kde kvůli sérii technických poznámek ani nebyl prostor pro vystoupení premiéra ani šéfů bezpečnostních složek.

Pokud dochází k nějakému úniku informací, tak je to špatně, o tom žádná. Ale je to taky ta nejčastější strategie, jak rozmlžit faktický obsah informací.

Z pohledu mezinárodní reputace i z pozice ČR vůči Ruské federaci je zásadní, aby se vyjasnila role vicepremiéra Hamáčka a jak celá kauza cesty do Moskvy probíhala. A pak by se vnitřním šetřením mělo zjistit, zda vůbec ty informace šly z prostředí bezpečnostních složek.

Potíže má i ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO), údajně nepřiznal miliony ve svém přiznání. Je to na vyhazov?

Mně připadá zvláštní podnikat někde bokem v oblasti klinických studií, když vedete nemocnici, která by tu agendu mohla vykonávat na svém území. Ale předpokládám, že pan Arenberger vše vysvětlí. A pokud udělal něco nezákonného, tak nemůžete mít ministra, který nedodržuje zákony.

Zase vyměňovat ministra, když se zrovna daří držet pandemii pod kontrolou?

Já si nemyslím, že držení pod kontrolou je zásluhou pana Arenbergera, ani jeho předchůdců. Pandemie je na ústupu, ale neočkuje se, jak má, praktici nemají dostatek vakcín, takže pravděpodobně ukončí své očkování. Raději otvírají fotbalové stadiony, než aby prioritně otevřeli školy. To nemám nic proti fotbalu.

Ale zrovna vy byste v rozvolňování pokračovali rychleji.

To je jen váš dojem a docela mi vadí, že se to prezentuje jako rozvolnění. Parametry řešení pandemie jsou od počátku nastaveny špatně. Všechny epidemiologické studie hovoří o tom, že maloobchod, kde se vám za den vystřídá 40 lidí, tak při dodržení podmínek mohl zůstat otevřený i v předchozích vlnách. Navíc pandemický zákon ani neumožňuje uzavřít maloobchod tímto způsobem. Potvrdil to i Nejvyšší správní soud.

Často ta vláda operovala s termínem mobility a já jsem úplně žasnul, když jsme jednu chvíli nemohli vyběhnout ani za hranice vesnice a pak pan premiér láká lidi, aby si vyrazili z Moravy na výlet na očkování do Prahy do očkovacího centra O2 areny.

Ale ministerstvo se poprvé skutečně řídí odborníky a ti se to snaží ještě brzdit, a vy jste pro větší rozvolnění.

Proč stadiony mohou být otevřeny a školy ne? Ten důvod chci slyšet od ministra zdravotnictví. Je mi jasné, že když se na situaci díváte jen epidemiologicky, tak když se lidi nepotkávají vůbec, tak se virus nepřenáší. A to jsme věděli před rokem. Vy ale musíte nastavit věci tak, aby je byli lidi ochotni dodržovat, aby se dalo v zemi žít.

Když byla situace výrazně horší, nikdo neříkal, ať zůstane všechno otevřené, ale když se rozhodnete k lockdownu, tak kompenzujte ztráty jako Rakousko nebo Německo. To se nikdy nestalo.

Vládní podmínky kompenzace až v případě 50procentního propadu jsou špatné. Každý, kdo se snažil aspoň trošku přežít, byl ve skutečnosti penalizovaný, protože pak na ty kompenzace nedosáhl. On nejen že musí platit provoz, ale taky musíte nosit domů peníze.

A ta zkratka „rozvolňujete, tedy ohrožujete“ je jen strašák. Tak to není. Elektro na rohu mé ulice se 40 lidmi dokáže mnohem lépe zajistit bezpečný chod za dodržování všech hygienických podmínek než nejbližší supermarket, kde je hlava na hlavě.

Při tom všem, zaslouží si tato vláda důvěru Sněmovny?

Vláda naši důvěru nikdy neměla.

Ale přitom nechcete hlasovat pro nedůvěru.

V tento moment ne. Od začátku, a hovořila o tom i koalice Spolu, jsme preferovali možnost rozpuštění Sněmovny. Tam stačí zařadit bod, a když se sežene 120 hlasů, tak se Sněmovna rozpouští a prezident podle Ústavy vyhlašuje předčasné volby. Akorát jsme ještě čekali na volební zákon.

Minulý týden a v tomto týdnu jsem s Vítkem Rakušanem (šéf STAN) jednal se všemi zástupci politických stran, a to jak s předsedy poslaneckých klubů i s panem Babišem. Spolu byli jediní, kdo byli ochotní ty hlasy dodat. Ale jediný možný termín, kdy by se to dalo hlasovat, je tento pátek. Pak už je prezident limitován termínem do řádných voleb.

Budeme ještě jednat se Spolu znovu o vyslovení nedůvěry vládě. Ale za nás platí, že když začala vrbětická kauza, tak pojďme vyhostit ty Rusy z ČR. Nevím, jestli ten proces vyhoštění do konce 31. května probíhá.

I vzhledem k našim zahraničním partnerům, a bavil jsem se i s diplomaty z jiných zemí, je prostě vyslovení nedůvěry nepochopitelný krok a podkopalo by to důvěru v českou diplomacii. Bavíme se o tom, že by se to mělo stát až potom, co se dotáhne kauza Vrbětice, zejména ve smyslu těch kroků vlády proti Ruské federaci.

Takže do konce května nedojde na hlasování o nedůvěře?

Budeme o tom jednat s hnutím Spolu.

Byl jste u prezidenta, mluvili jste o tom?

Já jsem se s ním o tom nebavil. Jediné, co tam padlo, zda by v případě vyslovení nedůvěry vládě pověřil Andreje Babiše. A to za něj platí. A mě docela mrzí spekulace některých novinářů, že prý se lísám k prezidentovi.

Chodíte se lísat k prezidentovi, abyste třeba po volbách měl lepší pozici pro sestavení vlády?

Tato věc mi už byla několikrát přiřčena po první schůzce. Prezidentovi jsem řekl, že tato informace pro mě není v ničem důležitá. Za prvé, jak on se rozhodne, je vždycky jeho věc a ukázal to mnohokrát. V daleko předvídatelnějších momentech se rozhodl úplně jinak. A za druhé, pro postup pirátů a STAN, naše fungování ve Sněmovně, na náš program pro následující volební období, na otázku budoucnosti ČR to nemá žádný vliv.

Jste připraveni vládnout s koalicí Spolu?

To je strašně předčasná otázka. Chtěli bychom ve volbách vyhrát a mít silnou pozici v budoucím jednání o vládě. A tady je pořád ilustrován nějaký významný rozpor. Máme na některé věci různý pohled. Ale když se podíváte na fungování v pandemii, většinu návrhů jsme předkládali společně po celou dobu.

Když se podíváme na fungování za celou dobu jednání Sněmovny, tak nejlepší legislativy této doby jsou teď tři velké digitální zákony: právo na informační službu, digitalizace stavebního řízení, použití bankovní identity při komunikaci se státem, ale i třeba náš vlastní návrh proti vládnímu stavebnímu zákonu. To všechno jsme udělali na půdorysu demokratické opozice.

Ale co třeba daně? Spolu už avizovali, že je zvyšovat nebudou. Vy jste říkali, že se bez toho ČR po pandemii neobejde.

My identifikujeme tři oblasti, ve kterých je nutno postupovat. Strukturální deficit ČR je obrovský a my zdědíme dluh 350 miliard v následujícím roce. A musíte zachovat služby, jako je zdravotnictví, obsluha důchodů, sociální systém alespoň v té kvalitě, jakou máme.

Identifikovali jsme zhruba 50 miliard v oblasti možných úspor. Další oblast je, že když vyřešíte problematiku exekucí lidí pracujících v šedé zóně, tak dostanete 10 až 12 miliard. To jsou věci, které jdou do rozpočtu na příjmové stránce. Když lidi budou chodit do práce, tak budou odvádět daně.

A pak je tady otázka digitální daně, kterou teď zvedá ministryně Schillerová. My jsme pro dlouhodobé snižování zdanění práce. Logicky nechcete danit to, co je dobré, a ignorovat zdanění toho, co je špatné, což je těžba, která je zdaněná proti jiným státům jen v řádu jednotek procent. Kompletní program představíme 18. května.

A potom bude důležité, aby si sedly naše ekonomické skupiny a prošly si, co je realistické. Ještě jsem se tím nezabýval zevrubně, ale vidím u nich výrazný propad na straně příjmů zhruba 50 miliard a nárůst výdajů 100 miliard.

Jakou očekáváte kampaň? Premiér už vás označil za definitivně největší ohrožení země, promigrantskou, neokomunistickou partu extrémní levice a neomarxisty.

To je strategie Andreje Babiše. Vy nemůžete příliš ovlivnit to, co o vás ostatní říkají, a já to tvrdím pořád dokola – naše práce je naše kampaň.

Po internetu lítá spousta hoaxů a asi to na nás bude pršet horem dolem, ale já si myslím, že je dobré do toho jít s čistým štítem, vysvětlovat a proti dezinformacím bojovat odvahou a vysvětlovat a vysvětlovat.

Řekl jsem, a myslím to naprosto vážně, že bych byl daleko radši, kdyby ANO v důsledku pandemie mělo stále svých 30 procent a neměli jsme 30 tisíc mrtvých. Vláda selhává ve všem možném, země je v rozvratu, deník Faltýnka je hrozný.

Lidi hlavně zajímá, co bude, a ne co tady pan Babiš někde vykřikuje na plénu nebo do médií. My představujeme plán, který bude ufinancovatelný, který bude mířit na problémy ČR, který jde do budoucnosti dál než za jedno volební období.

Nebudou vám dredy v kampani na překážku? Může premiér reprezentovat zemi s dredy na hlavě?

Já si nemyslím, že je to výrazný problém, protože běžně jednám s diplomaty, se zahraničními politiky, ministry, a kromě hysterických situací, kdy na mě někdo pořvával kvůli dredům, jsem v životě neměl konflikt s tím, jaký mám účes. A to mám dredy asi dvacet let.

Nesundáte je jen kvůli tomu, že by vám to mohlo vzít hlasy konzervativnějších a starších voličů?

Naopak si myslím, že konzervativní voliči sledují politiku. Je to věc osobního vkusu, osobní pohody a já jsem se svým účesem spokojený. Bavíme se se špičkovými politiky EU a nikdo tohle nevnímal. Spíš si myslím, že mají daleko větší problém podat si ruku s oligarchou, který jim jako premiér ve Sněmovně v češtině nadává.

S manželstvím pro všechna pohlaví neměl partner STAN problém?