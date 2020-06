Bartoš: Čelíme šikaně ANO, podporovatele Pirátů můžou zakleknout

Nevadí vám, že vám na jižní Moravě Pirátům dělá kampaň Svatopluk Bartík?

Jeho role je podobná jako před lety Jakuba Horáka. Kdybychom tehdy byli takto nasvíceni reflektory jako teď, tak je to stejné. Jakub dělal kampaň mnoha stranám a na FB se v diskusích s věcmi nemaže. Bartík udělal kampaň Žít Brno, která byla velmi úspěšná. Ale já jsem s jeho angažmá nesouhlasil třeba kvůli tomu, že dělá kampaň i Starostům.

To, že tvrdil, že má prezident rakovinu a zřejmě to není pravda. To vám nevadí?

Až někde v souvislosti s článkem, který na to minulý týden poukázal, jsem se tento kontext dozvěděl. Standardem našich členů i mým je na internetu prezentovat fakta. Spekulace o něčím zdraví je častým tématem jak sociálních sítích, tak bulváru, ale obecně si myslím, že jsou takováto témata nevhodná pro veřejnou diskusi, stejně tak jako komentovat něčí vzhled, rodinné poměry a další. Pan Bartík není členem ani mluvčím Pirátů. Jeho posty na FB nesleduji a jeho kauza je jeho zodpovědnost.

Na vašem interním fóru řešíte princip výběrových řízení. Jde o jednu z vlajkových lodí a zdá se, že nemáte vůbec jasno v tom, na jaké pozice a kdy je pořádat. Prochází Piráti nějakou katarzí a řeší, jak mají fungovat jejich základní stavební kameny?

To si úplně nemyslím. Na fóru mohou diskutovat všichni, a ne každý je s tím problémem obeznámen. Snažíme ta výběrka dělat na všechny pozice, jak na vnitrostranické i do pozic, kam nominujeme lidi za stranu. Ale stále je co zlepšovat. Řada výběrek po ČR měla nějaké drobné nedostatky, protože nebyl v danou chvíli žádný standard. Myslím, že u nás funguje princip učící se organizace

Vy osobně trváte na tom, aby výběrová řízení zůstala?

Ano. Myslím, že není jakýkoliv důvod je omezovat. Spíš je otázka, jak lidi přilákat, protože řada těch pozic se sice tváří jako super, ale jde o zodpovědnou pozici za málo peněz a není to úplně něco, kde chcete, aby se do vás jako nominanta za Piráty trefovaly jiné politické strany. Zejména ze strany ANO je to byrokratická mediální šikana.

I na malých městech to tak vnímáte?

Když se ukáže, že podporujete Piráty, tak pak máte na městě peklo a může přijít zaklekávání.

Není to právě problémem výběrových řízení, protože se do veřejného prostoru dostane jméno člověka, který žádá o práci, ale ještě neskončil v té své a je tak na pranýři?

V procesu výběrového řízení zveřejníme nakonec až vítězného kandidáta a jeho profil. Není to tak, že vystavíte seznam lidí, kteří mají pouze zájem se účastnit. Pracujeme i v rámci HR týmu. Práce s lidmi je věc, kterou se i velké firmy učí roky.

Nemohli byste mít lepší lidi, kdybyste ta výběrová řízení nedělali?

Nebylo by to spravedlivé. Proč jsme s tím také přišli? Protože když strana roste, tak se začnou objevovat lidi, kteří cítí šanci. Někteří mají dobrou motivaci, někteří špatnou. To chce najednou pomoct takových lidí, když jsou někde peníze. Potřebovali jsme prostě nastavit jiný způsob, jak by to podle nás mělo být, abychom se vymezili vůči praktikám ostatních stran.

Myslím, že handicap je, že společnost je teď strašně servaná ANO a metodami, které se v politice dějí. Nucené odchody, změny zákonů jen abyste mohl někoho vyhodit, lidi se bojí a to je daleko horší.

Čeho se podle vás lidé bojí?

Přiznáte barvu, že podporujete někoho a dostanete to sežrat ve svém podniku tak, že vám ho zavře hygiena nebo vám přijdou čtyři kontroly za rok. Tlaky jsou obrovské a moc je nepředstavitelná a může to vést až k ekonomické likvidaci. Dělat pro politiky v nějakých barvách je cejch a podle mě by to nemělo být u žádné strany.

Mluvíte tak, jako kdybyste vy byli ti jediní spravedliví, ale zrovna vaši sympatizanti umí být velmi útoční a agresivní, pokud máte jiný názor. Není spíš na místě sáhnout si do vlastních řad?

Do žádné role spravedlivých se nestavím. Příznivce si nevybíráte. Ale myslím, že společnost je strašně vyhrocená. Zvlášť pokud jde o sociální sítě. Je to online verze hospody, kde lidé na politiky nadávají, jsou sprostí a když tam přijdete, tak přestanou. Jde o to, jaký standard nastavíte ve své komunikaci, a já se snažím, aby byl vysoký. Nemám rád, kdy jsou lidé hysteričtí a demagogičtí.

Mluvil jste o demagogii. Občas to působí tak, že demagogičtí jsou Piráti. Trvají urputně na svých principech a málokdy připustí debatu a někteří vaši členové jsou i dost i arogantní.

Myslím, že v porovnání s jinými politiky jsme na tom výborně. Ale lidé takoví jsou. Společnost má nějaký trend komunikace. Já ručím hlavně za sebe a za to, jaký standard nastavím. Stále čtu, jak je Hřib arogantní. Tuhle nálepku vymyslelo ANO. Cokoliv udělá, tak ho za to zbuší a posilují tento virtuálně vyrobený image.

Právě z Prahy přišel podnět na změnu u další vaší vlajkové lodi, a to je kumulace funkcí. Praha si odsouhlasila prodloužení kumulace funkcí z půl roku na rok. Souhlasíte s tím?

Zkušenost Prahy je taková, že se půl roku vytvářela koalice. Postavili jsme naše členy před volbu, ať si vyberou buď magistrát nebo městkou část, a skutečně jsme narazili na praktickou zkušenost. Maximální dobu natáhli o rok a myslím, že je to vzhledem ke zkušenostem dobře. Lék na to je, aby strana rostla na úrovni krajských sdružení.

Je to pro vás řešením i na celostátní úrovni?

Tam ten problém není. Myslím, že to budeme akcentovat v povolební strategii. Teprve realita po volbách nám ukáže.

Narazili jste tedy na tu realitu politiky, kterou jste nečekali?

Jsme třetí rok ve Sněmovně. Každý návrh máme odpracovaný. Případná prohra při projednávání je pro nás vždy bolestná. Čekal jsem, že lidi v jiných stranách politikou žijí. My jsme smutní z toho, když nám neprojde zákon, pochybuji, že to tak cítí i poslanci z jiných stran. Je důležité dobře pracovat s vlastními lidmi, protože úspěchy v opozici zas tak velké nejsou. Je těžké udržet motivaci. Tým se musí stále navzájem podporovat.

Jste demotivovaní?

Ne, ale trochu vyhořelí a unavení. V rámci koronavirové krize si nikdo z nás neodpočinul. Byly to politicky dva náročné měsíce.

Jaké ambice si kladete v krajských volbách? Má podle vás šanci uspět třeba váš kandidát ve Středočeském kraji Jiří Snížek, kterému je 30 let?

Myslím, že ano. Je to vzdělaný, pracovitý člověk, který se věnuje pirátské politice, vede kraj a lidé ho na základě nějakých kvalit zvolili. Třeba nemá tolik historických zkušeností, ale odpovídá našemu heslu: Šance změnit budoucnost. Nemůžeme přece přistoupit na teorii, že politikem může být pouze ten, který už politikem byl.

Kde tedy očekáváte vaše největší úspěchy?

Dali jsme si cíl mít alespoň 100 krajských zastupitelů. Ve všech krajích kromě Olomouckého jdeme samostatně. Čekám, že právě tam volby výrazně vyhrajeme. Dále myslím, že Josef Janů v Karlovarském kraji bude hejtmanem.

Jak se vám podařilo „ukočírovat“ vnitrostranické spory Jakuba Michálka a dalšími straníky?

Jakub je v poho. Myslím, že jak strana roste, tak je důležité se učit a přijímat zpětnou vazbu. Podařilo se mu soustředit se na zvyšování profesionality a empatie. Jde po motivaci lidí a soustředí se především na klub. Má na starost přípravu programu pro volby v roce 2021 a jsem nadšený, jak to funguje.

Už máte vybrané potenciální ministry, což jste říkali, že budete dělat?

Sestavujeme vládní tým a máme tam potenciální kandidáty, ale proces probíhá. Jsou tam lidi, které zajímají resorty, to nejsou rovnou kandidáti na ministry. Třeba žhavou kandidátkou na sociální oblast by byla určitě Olga Richterová, ale je to proces, který vedu já.

No, a kdy to tedy zveřejníte?

Podle termínu se představí pak lidi, kteří mají zájem participace na postech ve státní správě. Jsou to i lidi zvenčí strany i lidé, kteří se tématům věnují i v regionech.

Počítá se třeba s panem primátorem Zdeňkem Hřibem?

To jsou nějaké hoaxy, které vypouští ODS. Žádné takové informace nemám a ani od něj jsem žádný takový zájem nezaznamenal. Jemu končí mandát v Praze až v roce 2022 a myslím, že Zdeněk obhájí další volební období v Praze. I když ho stále někdo v médiích natírá, tak myslím, že to dělá dobře a je to těžké. Má to těžší než já tady ve Sněmovně jako předseda strany. Poslední průzkum Kantar dal Pirátům 26 procent v Praze.

Co bude tedy součástí vašeho programu pro sněmovní volby v roce 2021?