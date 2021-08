Advokát: Afghánští tlumočníci nám pomáhali, teď jim hrozí smrt

Pokud jsem pochopil správně, co ministr zahraničních věcí v rozhovoru pro Právo řekl, pak vyjádřil připravenost pověřit český zastupitelský úřad v Kábulu, aby těm žadatelům, jejichž jména mu ministr obrany potvrdí, umožnil přílet do republiky a zde podat žádost o azyl.

V současnosti je tedy s programem pomoci afghánským spolupracovníkům aktivní především ministerstvo obrany, ale to nestačí. Aktivitu by mělo prokázat především ministerstvo vnitra, které rozhoduje o azylu, a ministerstvo zahraničí, které rozhoduje o vízech. Tato ministerstva mohou program rovněž dál rozpracovat a rozšířit na případné další odborníky a pomocníky.

Jinak řečeno, největším problémem může být typicky česká vlastnost „nehledat cestu, jak to jde, ale předkládat důvody, proč to nejde“. Pokud ale nyní zklameme důvěru těch, co v naši pomoc věří, můžeme se v budoucnu dočkat podobného přístupu od těch, kterým nyní věříme my.