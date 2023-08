Čtyři překvapivé způsoby, jak se stres projevuje ve spánku

„Když někdo trpí přerušovaným spánkem, má to ve skutečnosti dvě hlavní příčiny. Jednou z možností je něco fyzického, ať už je to spánková apnoe, nebo chronické bolesti… Druhá možnost je něco nefyzického nebo duševního, a to může být stres, úzkost, deprese, zkrátka věci tohoto druhu,“ uvedl Daniel Barone, doktor spánkové medicíny ve Weill Cornell Medicine v New Yorku, pro Huffington Post.