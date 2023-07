Jak zlepšit kvalitu spánku během teplých nocí

Léto je pomalu tady a s ním i vyšší denní teploty, které přímo vybízejí ke koupání. Zatímco přes den se můžeme ochladit poměrně snadno, v noci už to tak jednoduché nebývá. Čím vyšší noční teploty pak jsou, o to větší dopad to mívá na kvalitu našeho spánku. Jak si ho i během letních nocí co nejvíce zpříjemnit?

Foto: Envato elements Ilustrační foto.

Podle odbornice na spánek Theresy Schnorbachové je ideální noční teplota v ložnici mezi 15,5 a 19 stupni Celsia. Někteří odborníci pak uvádějí i 17-20 stupňů. Obecně je pak vhodné, aby v ložnici byla teplota o 3–4 stupně nižší než v jiných místnostech. Rady jsou to pěkné, ale v létě, kdy i noční teploty nezřídka zůstávají vysoko nad uvedenými dvaceti stupni, jen málokdo může říct, že by se mu povedlo se v takovém teple dobře vyspat. „Pokud je nám v noci teplo a kvůli vysoké okolní teplotě se nemůže naše tělo ochladit, ztěžuje to významně usínání a způsobuje poruchy spánku," uvádí pro Daily Mail Schnorbachová potíže, které v létě zažívá nejeden člověk. Jako každý rok nejen ona ovšem „uklidňuje" širokou veřejnost tím, že i s nočním horkem se dá něco dělat a užít si i v létě pohodovější spánek. Větrejte s rozumem „Během dne nechte okna zavřená, stejně tak nechte zatažené závěsy, aby nešlo dovnitř horko. Během pozdějšího večera a noci naopak klidně okno zcela otevřete, pokud je to bezpečné, ať se dostane dovnitř svěžejší vzduch," radí odbornice. S cirkulací vzduchu pak může pomoci větrák. Zaměřte se na matraci i povlečení V horkých dnech také stojí za úvahu zaměřit se na samotnou matraci, na které spíte. Existují i takové, které usnadňují při spánku cirkulaci vzduchu. Pokud nechcete kupovat přímo novou, zkuste alespoň vhodný topper - tedy menší a lehčí krycí matraci, která se dává na matraci hlavní. Poskytne další prodyšnou vrstvu, která pomáhá regulovat teplotu vašeho těla a poskytne lepší spánek. Samotnou kapitolou v letních dnech je pak ložní povlečení, které by nemělo být z umělých vláken. Ochlazujte pulzní body Horko, které vám v noci nedovolí usnut, dokáže být velmi nepříjemné, což mnohdy nutí otáčet se v posteli mnohokrát za noc ve snaze se alespoň trochu ochladit. V tom ale může pomoci i něco jiného. „Využijte pulzní body svého těla - jde o místa, kde krev proudí nejblíže povrchu pokožky, například zápěstí nebo krk," navrhuje odbornice. „Vezměte si zmrazený gelový sáček nebo led a dejte je do utěrky či ručníku - nikdy neaplikujte led přímo na pokožku - a tento obklad přiložte na pulzní body, abyste se ochladili," radí dále. Podobně lze použít i termo lahev, do které lze nalít studenou vodu, případně si dát do rozprašovače studenou vodu a uvedená místa tím ochlazovat. Podobné postupy pomohou alespoň trochu snížit vnitřní teplotu těla. Dejte si vlažnou sprchu „Zatímco opravdu studená sprcha může být to, po čem opravdu toužíte, pocity horka díky ní nepřekonáte, naopak. Čím rychleji a více se zchladíte, o to rychleji se tělo znovu zahřeje, aby vyrovnalo rozdíl teplot. Proto doporučuji raději vlažnou sprchu," radí Schnorbachová. Spěte nazí, případně volte bavlněné pyžamo Nejlepší volbou ve vedru je spát nazí. Ne každý to ale upřednostňuje. Pokud je to i váš případ, zvolte alespoň spací úbor z přírodní bavlny, která pomáhá pokožce dýchat a zároveň dobře absorbuje pot. Vsaďte na ovoce Odbornice dále radí, abychom nezapomínali i na příjem ovoce, a to i toho typicky letního, jako jsou třeba třesně. Právě ty totiž pomáhají zvyšovat množství melatoninu - hormonu, který pomáhá lepšímu spánku. Stejně tak je dobré dopřávat si banány, jež jsou bohaté na hořčík a draslík, které pomáhají prodloužit dobu spánku a podpořit celkově relaxaci.