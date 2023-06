Rychlost usínání může prozradit mnohé o vašem zdraví

Čas, který vám zabere, než se dostanete do říše snů, se odborně nazývá spánková latence. A přestože neexistuje žádná normální – nebo ještě lépe zdravá – doba, která by měla stačit vašemu tělu, než usnete, existuje několik obecných směrnic.

Usínáte pár minut poté, co vaše hlava padne na polštář? Nemusí to být nutně důvod k znepokojení, ovšem v některých případech to může být signál, že se něco děje.

Důvodem může být také to, že přestože spíte poměrně dlouho, může se jednat o nekvalitní a přerušovaný spánek, kvůli kterému se cítíte unavení a chce se vám brzo znovu spát. Vyzkoušejte proto nejprve zásady spánkové hygieny, a pokud ani to nezabere, obraťte se na svého lékaře.

Stres má také velký vliv na to, jak dlouho nám trvá usnout. „V podstatě každá duševní choroba často začíná potížemi s usínáním. Samozřejmě to ale neznamená, že pokud máte potíže s usínáním, máte duševní chorobu. Spíše to značí, že tělo zápasí s něčím, kvůli čemu nemůže přirozeně usnout a dostat se do hluboké fáze spánku,“ dodává.