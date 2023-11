V Londýně to vře. 2000 policistů zasahuje na obřím propalestinském pochodu

· Ustoupili jsme tlaku veřejnosti, šli do koalice se Starosty a zaplatili jsme za to poměrně velkou daň - hodnotí s odstupem dvou let fungování PirSTAN předseda Pirátské strany a člen kabinetu Petra Fialy Ivan Bartoš. Koalici vnímá jako projekt na jedno volební... Celý článek