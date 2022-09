Trumpovy kauzy ho budou stát Bílý dům, tvrdí profesor bez jediné mylné volební předpovědi

Newyorská státní zástupkyně ve středu podala na amerického exprezidenta a jeho tři děti žalobu kvůli podvodům souvisejícím s jejich realitním impériem. Trumpovi měli podle obžaloby „nafouknout“ hodnotu svého jmění, aby se tak obohatili a získali například výhodnější půjčky.

Státní zástupkyně požaduje, aby se všem obžalovaným zakázalo v New Yorku působit v exekutivě a aby Trump Organizaton nemohla získávat žádné další nemovitosti či dostávat půjčky po dobu dalších pěti let. Ačkoli jde o občanskou žalobu, tím pádem nejde o trestní stíhání, státní zástupkyně podle Reuters vyšetřování předala federálním prokurátorům. Kauza by proto mohla Trumpovi a jeho dětem v budoucnu přinést další problémy.

Trumpovy četné potíže se zákonem

Zároveň začátkem srpna Trumpovu rezidenci Mar-a-lago na Floridě prohledávali agenti FBI kvůli přísně tajným dokumentům. Trump je měl nezákonně vynést z Bílého domu a razie byla nařízena proto, že zřejmě ani po opakovaných žádostech úřadů neodevzdal všechny utajené materiály, odhalil list The Washington Post.

Agenti FBI z rezidence odnesli přes stovku tajných dokumentů obsahujících informace o operacích USA v zahraničí nebo o lidských zdrojích Spojených států, jejichž vyzrazení by pro ně mohlo být fatální.

Stále také probíhá vyšetřování pokusů Trumpa a jeho štábu zvrátit výsledky amerických prezidentských voleb z roku 2020. Trump je sice prohrál, ale nikdy to neuznal a označoval volby za ukradené nynějším prezidentem Joem Bidenem a demokratickou stranou. Desítky žalob Trumpova štábu o volebních podvodech přitom soudy zamítly jako neprůkazné.

Trump a jeho tým se měli pokusit obejít systém volitelů ve státě Michigan a Trumpovi prezidentství přihrát podvody se zfalšovanými volebními certifikáty. Sám exprezident krátce po volbách tlačil na tajemníka státu Georgia Brada Raffensbergera, aby mu našel 11 780 hlasů potřebných pro výhru ve státě, informoval tehdy deník The Washington Post. Tento bezprecedentní nátlak bych zachycen i na nahrávce telefonátu.

Kvůli snahám o podvody v prezidentské kampani a také kvůli útoku Trumpových příznivců na americký Kapitol z 6. ledna 2021 si soud v půlce letošního září předvolal tři desítky Trumpových spolupracovníků k výslechům a předložení dokumentů a dalších materiálů.

Donald Trump přitom v minulosti mnohokrát naznačoval, že boj o Bílý dům nevzdal a že se chystá v roce 2024 znovu kandidovat.

Popularita současného prezidenta Bidena se během letních měsíců propadla na historické minimum, Biden v průzkumech vykazoval ještě nižší podporu, než jakou kdy měl Trump (podle agregátu volebních průzkumů Five Thirty Eight v srpnu bylo s vládou Bidena spokojeno jen asi 40 procent Američanů). Sice se jeho podpora v průzkumech od té doby o několik procentních bodů zvýšila, stále ale není o moc větší, než jakou ve stejné době svého funkčního období měl Trump.

Nemůže tedy množství kauz, jakým žádný jiný bývalý prezident v americké historii nečelil, Trumpa za dva roky stát Bílý dům? Přesně to si myslí expert oslovený deníkem The Guardian.

„Skončil,“ míní Allan Lichtman, jenž správně předpověděl výsledek všech prezidentských voleb od roku 1984. A to i ty v roce 2016, kdy Trump navzdory odhadům politických expertů a komentátorů vyhrál nad Hillary Clintonovou. Mnozí tedy Lichtmanovým predikcím přikládají větší váhu než předpovědím jiných expertů.

„Má příliš mnoho břemen, příliš mnoho zátěže, aby mohl znovu kandidovat, a to i za předpokladu, že se vyhne vězení či bankrotu,“ tvrdí profesor Lichtman. „Nejsem si jistý, že vězení unikne,“ dodal.

Podle kritiků navíc obžaloba newyorského státního zastupitelství Trumpa připravuje o jeho obraz úspěšného realitního magnáta a podnikatele, všímá si deník The Guardian. I to byla jedna ze složek Trumpovy image, díky níž vyhrál prezidentské volby v roce 2016.

Trump se opětovnou kandidaturu na prezidenta zřejmě chystal oznámit už v září, ale odrazovali ho straničtí kolegové z řad republikánů, upozornil v červenci deník The Washington Post. Podle republikánů by mohl Trump svým oznámením poškodit stranu před listopadovými volbami do Kongresu, protože demokraté by je pak mohli vykreslit jako stranu „Trumpových extrémistů“, informoval list The Washington Post.

