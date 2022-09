Kvůli útoku na Kapitol soud předvolal Trumpovy nejbližší spolupracovníky

V lednu 2021 stovky příznivců exprezidenta Trumpa svým násilným vniknutím do Kapitolu přerušily formální potvrzení Joea Bidena prezidentem. Vyšetřování se snaží zjistit, jak velký podíl na tom měl přímo Trump a jeho spolupracovníci.

Trump opakovaně tvrdil, že volby vyhrál a že mu je Joe Biden a demokraté „ukradli“. V den incidentu vyzval své příznivce k pochodu na Kapitol. To vyústilo v evakuaci stovek kongresmanů a přerušení certifikace voleb. Trumpa v té době odsuzovali jak demokraté, tak mnozí straničtí kolegové z Republikánské strany a spřízněná média.

K rozeslání soudních předvolání navíc došlo pouze několik dní před začátkem 60denního „ticha“ před volbami do amerického Kongresu. V tomto období americké ministerstvo spravedlnosti nevyšetřuje případy související s volbami ve snaze zabránit jejich ovlivňování. Jde o tradiční zvyk před každými volbami do Kongresu USA, které se pravidelně konají co dva roky.