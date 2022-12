Putin čeká, že Si Ťin-pching přijede na jaře do Moskvy

Pokud by čínský prezident do ruské metropole skutečně přicestoval, dal by tím Peking veřejně najevo podporu Ruska, které vede válku na Ukrajině, podotkla agentura Reuters. Čína ruskou agresi na Ukrajině neodsoudila, ale vyzvala k mírovému řešení konfliktu. Čína se také podle Reuters vyhýbá takové podpoře Ruska, která by mohla vést k přijetí protičínských sankcí západními zeměmi.