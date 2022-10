Plakáty s bombou. Orbánovu národní konzultaci provází kontroverzní kampaň

Kampaň i konzultace jsou předmětem diskusí na sociálních sítích. „Běží takováto ostudná kampaň a Orbán ještě má ještě svědomí žádat Brusel o peníze. To si fakt myslí, že to Brusel nevidí?“ klade si otázku diskutující Erika.

Orbán před časem vyzval ke zrušení protiruských sankcí do konce roku. I když sami Rusové přiznávají, že na ně mají sankce dopad, maďarský premiér to vidí jinak.

Orbán vyjádřil přesvědčení, že ceny energií by po ukončení sankcí klesly, snížila by se inflace, evropské hospodářství by nabralo na síle a vyhnulo by se hrozící recesi.