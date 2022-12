Ministr obrany USA: Rusko rozšiřuje a modernizuje svůj jaderný arzenál. Putin nezodpovědně šermuje

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu koncem listopadu oznámil plánované rozšíření jaderné infrastruktury Ruska v příštím roce. Zahrnovat by to mělo i budování základen pro nové raketové systémy.

Téma jaderných zbraní zmiňují Rusové opakovaně. Snaží se tím odradit Západ od pomoci Ukrajině, na kterou Rusové od února útočí. V pátek Putin se rozmluvil o tom, co by bylo, kdyby bylo Rusko terčem jaderného útoku, čímž mu ovšem nikdo nehrozí, pokud jaderné zbraně samo nepoužije.

„Poté, co výstražný systém dostane signál o raketovém útoku, vyšleme do vzduchu stovky, opravdu stovky raket, které není možné zastavit… Co to znamená? Pád částí raketových hlavic na ruské území je tak jako tak nevyhnutelný. Nicméně z nepřítele nezůstane nic, protože zlikvidovat stovky raket nelze,“ řekl Putin ve vystoupení, jehož část zveřejnil ruský portál Izvestija. Zdůraznil, že Rusko má nyní k dispozici hypersonické zbraně.