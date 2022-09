Západní sankce ohrožují celý svět, ale Rusko o nic nepřišlo, přesvědčuje Putin

„Dosažená úroveň průmyslového rozvoje Evropy, kvalita života lidí a sociálně-ekonomická stabilita - to vše bylo ve jménu známé euroatlantické jednoty na základě rozhodnutí Washingtonu vhozeno do sankční pece,“ řekl šéf Kremlu. „Ve skutečnosti to bylo obětované, aby se zachránila diktatura USA ve světovém dění,“ upřesnil svůj pohled.