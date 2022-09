Neobnovíme dodávky plynu do Evropy, dokud nezrušíte sankce, vzkázala Moskva

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov nyní podle listu Financial Times řekl, že Rusko nemůže dodávat plyn přes plynovod Nord Stream 1 kvůli sankcím EU, Británie a Kanady.

„Problémy s čerpáním plynu vznikly kvůli sankcím západních zemí, které uvalily na naši zemi a na několik společností,“ řekl Peskov podle agentury Interfax. „Nejsou žádné jiné důvody, které by mohly způsobit problémy s posíláním plynu,“ dodal Peskov v zatím nejostřejším vyjádření ohledně dodávek plynu.

Gazprom v pátek uvedl, že zastavuje dodávky kvůli poruše, mělo jít o potíže s opravou německých turbín v Kanadě. Kvůli tomu, aby mohly být opraveny, EU už zrušila některé sankce, ale jen pro tento případ. Evropští lídři uvedli, že není nic, co by bránilo Gazpromu dodávat plyn do Evropy a obvinili Rusko, že plyn používá jako zbraň.