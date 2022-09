Příběh ruské agentky: šperkařka a důstojníci

„Infiltrují se do počítačových systémů, špehují politiky, podnikají sabotážní operace, a dokonce zabíjejí ty, kteří se dostali do konfliktu s Moskvou,“ upozorňují autoři článku. Ptají se přitom, proč Německo prozřelo ohledně tohoto nebezpečí až tak pozdě.

V Itálii Olga-Adela žila údajně přinejmenším deset let. Co konkrétně Rusům sdělovala, investigativci nevypátrali. Poté, co byli odhaleni pachatelé útoku na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru, se v roce 2018 vrátila do Ruska.