Gallupův ústav: Putina odsuzuje většina obyvatel planety

Podle The Moscow Times je to poprvé za dobu měření popularity předních světových lídrů, tedy za 15 let. Záporně přitom Putina hodnotili nejen na Západě, který otevřeně kritizuje ruskou agresi, ale také v zemích Společenství nezávislých států (SNS) a v zemích, jejichž vedení se snaží zaujímat k válce na Ukrajině neutrální postoj.