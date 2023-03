Putin nechtěl expanzi NATO, teď mu na finské hranici poprvé létá americký průzkumný letoun

Ve čtvrtek podepsal finský prezident Sauli Niinistö zákonné změny potřebné k tomu, aby země mohla vstoupit do NATO. Bezprostředně poté pak poprvé v historii americký letoun RC-135 Rivet Joint uskutečnil let uvnitř finského vzdušného prostoru. Informoval o tom norský web The Barents Observer.