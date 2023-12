Systematické mrzačení genitálií. Záchranáři v OSN popsali brutální sexuální násilí Hamásu

Šari Mendesová, které připravovala těla k pohřbům, uvedla, že vedoucí jejího týmu „viděl několik vojaček, střelených do klína, do intimních partií, do vagíny a střelených do prsou“. „Vypadá to jako systematické mrzačení genitálií určité skupiny obětí,“ dodala podle listu The Guardian.