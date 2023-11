I znásilnění může být válečný zločin

Dzuro připomněl, jak se mimo jiné znásilnění používalo k etnickým čistkám: „Máte doma tři dcery a víte, že nepřátelští vojáci znásilňují ženy ve vesnici. Jak dlouho tam budete čekat, než znásilní vaše dcery? Pokud můžete, zabalíte si kufr, vezmete své dcerky a utečete, aby nebyly znásilněny. To je etnické čištění. Proto je to souzeno jako nástroj války.“

Dzuro uvedl, že není velký rozdíl mezi tím, co dělal teroristický Islámský stát a čeho se nyní dopustil Hamás, a plně chápe reakci Izraele: „Když jsem ještě pracoval pro OSN, tak jsem několikrát byl služebně v Gaze i na Západním břehu. Mám velké pochopení pro to, čím Palestinci procházejí. To ale není odůvodnění pro barbarský útok, který má středověké atributy, pro útok na festival, pro unášení děti a veřejné znásilňování žen a zabíjení bezbranných lidí. Za to si zaslouží dostat přes držku.“

Připomněl i některé případy, zejména kauzu, kdy velitel speciální jednotky nechal vojáky mnohonásobně znásilnit bosenskou muslimku: „Takže opět válečný zločin.“ Dzuro zdůraznil, že podobné případy, jako zmíněný v bosenském Sanském Mostě, se obtížně vyšetřují: „Nejde zaklepat na dveře a říci dobrý den, paní XY, my jsme z tribunálu a přišli jsme vás vyslechnout, jak jste byla znásilněna. To byl proces, jak postupně získávat její důvěru. S tlumočnicí jste za ní přišli několikrát, šli s ní na kávu a povídali si jenom o životě, abyste získali její důvěru, aby poznala, že si zasloužíte, aby se vám s takto intimní záležitostí svěřila.“

Uvedl, že nejde jen o to získat výpověď, ale zaměřit se třeba i na detaily těla pachatele, aby ho bylo možné odsoudit. Důkazy je nejlepší zajistit co nejdřív. „To, že vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině probíhá teď, je důležité proto, aby se ty důkazy zajistily hned, a ne za pět deset let, jako se to dělo v Jugoslávii. Moji bývalí kolegové z ICTY pracují jako experti s ukrajinskou prokuraturou a pomáhají zajišťovat důkazy. Myslím si, že izraelské úřady v současné době důkladně vyšetřují situaci kolem teroristického útoku na Izrael ze 7. října, aby dokázali zajistit důkazy o tom, co se tam skutečně stalo, a aby ty důkazy obstály u soudu.“