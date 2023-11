Syn izraelského prezidenta bojuje v Gaze, Netanjahuův zůstává na Floridě

Co se týče syna premiéra Benjamina Netanjahua Jaira, kritiku na něj přinesl už koncem října britský deník The Times, a to ze strany některých izraelských rezervistů, kteří se kvůli válce vrátili do vlasti. Jair Netanjahu se letos přestěhoval na Floridu a na rozdíl od mnoha dalších rezervistů se kvůli válce ze zahraničí domů nevrátil. „Jair si užívá života na Miami Beach, zatímco my jdeme na frontu,“ řekl jeden rezervista deníku The Times.