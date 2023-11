Izrael neustoupí. Hamás zničí, i kdyby se měl postavit celému světu

„Není tu žádná náhrada za vítězství. Eliminujeme Hamás a zachráníme naše rukojmí,“ řekl premiér Benjamin Netanjahu podle listu The Jerusalem Post .

Popsal zároveň situaci na bojišti: „Izraelské obranné síly (IDF) dokončily obklíčení města Gaza. Jsou u nemocnice Šífa a zabili hodně teroristů.“ IDF uvedly, že jich bylo zlikvidováno 150. „Hamás ztratil kontrolu nad severem Pásma Gazy. Nemají bezpečné místo, kde by se ukryli, dokud poslední terorista, všichni z Hamásu, nebudou mrtví.“

Netanjahu, ministr obrany Joav Gallant a ministr Benny Gantz odmítli mezinárodní kritiku Izraele kvůli civilním obětem. „Žádný mezinárodní tlak, žádná falešná obvinění vojáků IDF a našeho státu nezmění rozhodnutí Izraele se bránit,“ řekl Netanjahu podle listu The Times of Israel a dodal, že Izrael se „postaví pevně celému světu, bude-li to nutné“.