Riziko teroristických útoků kvůli Gaze stouplo, shodují se MI5 a FBI

Wray podle listu The Guardian varoval, že teroristické hrozby se ve Spojených státech rychle vyvíjejí: „Nemůžeme a ani nepodceňujeme možnost, že by Hamás nebo jiné zahraniční teroristické organizace mohly využít konflikt k tomu, aby vyzvaly své příznivce k útokům na naší vlastní půdě.“ Zmínil, že v USA za poslední týden „stoupl počet výhrůžek židovským nebo muslimským Američanům, jejich institucím a modlitebnám“.

McCallum varoval, že Židé mohou být terčem nejen islamistů, ale také neonacistů: „Jasně je tu je možnost, že dění na Blízké východě zvýší velikost hrozeb pro Británii a změní jejich podobu, co se týká cílů i toho, co lidi (k útokům) inspiruje.“ Varoval před útoky lidí, kteří se radikalizovali po síti a mohou se sami rozhodnout jednat.

Takovýmto osamělým vlkem zřejmě byl podle slov belgického premiéra i 45letý Tunisan Abdelsalem Lassoued, který v pondělí večer zastřelil v Bruselu dva švédské fotbalové fanoušky, naspal list The Guardian .

Belgie i Francie v souvislosti útoky radikálů vyhlásily nejvyšší hrozbu teroristického útoku, kterou pak Belgie snížila ze čtvrtého na třetí stupeň. Itálie a Švédsko vyzvaly ke zvýšení bezpečnosti na evropských hranicích. Lassoued se do Evropy dostal v roce 2011, kdy se na člunu dostal na Lampedusu. Pak odcestoval do Švédska, odkud byl deportován. V roce 2016 byl v Bologni a italská policie dospěla k závěru, že se radikalizoval, pročež byl sledován. Přesunul se do Belgie, kde mu zamítli žádost o azyl. Deportaci se vyhnul, naopak se volně pohyboval po Bruselu, i když se vědělo, že je radikál.