Odložte pozemní operaci, nabádají Izrael USA

Bidenova administrativa doporučila Izraeli, aby odložil plánovanou pozemní operaci do Gazy. Důvodem má být získání více času na vyjednávání o propuštění 212 rukojmí, které teroristické hnutí Hamás od soboty 7. října zajalo. Operaci na zničení Hamásu nicméně stále plně podporuje. S odkazem na několik amerických představitelů o tom informuje list The New York Times (NYT).

Foto: Profimedia.cz Americký ministr obrany Lloyd Austin a izraelský premiér Benjamin Netanjahu