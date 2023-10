Netanjahu nabídl opozici, aby s ním utvořila vládu národní jednoty

Netanjahu tuto nabídku učinil během sobotní schůzky s Lapidem a Gancem a uvedl, že taková vláda by měla stejný formát jako vláda Leviho Eškola, do níž vstoupil tehdejší opoziční lídr Menachem Begin před šestidenní válkou v roce 1967. Izrael zažil již tři vlády národní jednoty.

Ganc uvedl, že zvažuje vstup do takové vlády na dobu trvání války, ale že trvá na tom, aby se vláda „zabývala bezpečnostními výzvami sama“ a způsobem, který by jeho straně umožnil „věcné partnerství a vliv na rozhodování na příslušných fórech“. Netanjahuovi také vzkázal, že bez ohledu na to, jak to dopadne, získá současná vláda plnou podporu „pro jakoukoli odpovědnou a rozhodnou bezpečnostní akci“.