Nechceme zlepšení situace v Gaze, ale dlouhou válku, přiznal Hamás

Hamás nestojí o vládu nad Pásmem Gazy, naším cílem je „nekonečný konflikt s Izraelem“. Prohlásil to podle listu The New York Times člen vedení palestinského teroristického hnutí Chalíl Hajá, toho času v luxusním apartmá v Kataru.

Foto: Hatem Moussa, ČTK/AP Palestinci se dali na pochod do jižní části Pásma Gazy , 8. listopadu 2023