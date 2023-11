Řehka: Probuďme se! Tolerujeme tu podporu čirého zla Hamásu

„To je opravdu boj s čistokrevným zlem. Tam se děly tak strašné věci, které Izraelci ani nezveřejňují,“ řekl Řehka. Uvedl několik příkladů: „Máte spoutané rodiče a před jejich očima jejich dítěti řežou hlavu nebo končetinu, kde novorozence pečou v troubě. To je strašné. A představa, že nám tady v Evropě v ulicích kráčejí lidi a dávají tomu podporu a my na to koukáme -probuďme se! My si zakládáme na vážný problém!“

Řehka uvedl, že chápe postup Izraele: „Řekli jasně, že jejich priorita je zničit Hamás a jeho infrastrukturu. To není o mstě, ale o existenční hrozbě. A přestože tím můžete ohrozit civilisty, protože to jinak nejde, já být izraelský náčelník štábu, využil bych okno příležitosti a zdecimoval Hamás.“

Řehka také mírnil zklamání, že Ukrajinci se letos neprobili k Azovskému moři: „Jestli někdo čekal ofenzivu a la černobílý film z druhé světové války, tak ono to tak nevypadá v reálu. Rusko není jednoduchý protivník. Ukrajinci to vědí, jsou velmi realističtí. Mají neskutečný morál a odhodlání. Ukrajinci pořád věří ve vítězství.“

S brzkým koncem konfliktu nepočítá: „Podle mého hodnocení nemá v dohlednu rychlý konec a obě strany jsou si toho vědomy. Na straně Ukrajiny je třeba zvažovat, nejen kolik dobydou zrovna kilometrů, ale i to, v jakém stavu z toho vyjde armáda, musí šetřit lidské zdroje, nebavíme se o krátké válce. Jedna bitva nevyhrává válku. Každá válka je opotřebovávací, je to souboj vůlí. Válka je o tom, že chcete protistraně vnutit svoji vůli a používáte k tomu násilí.“

Podle náčelníka generálního štábu mohl Západ dodat některé zbraně Ukrajincům dříve, současně ale upozornil na naše limity: „Nic si nenalhávejme, my jsme se dlouho nechystali na velký konflikt a nejsme na tom jako Evropa a aliance dobře. Teď je snaha to urychleně měnit, připravovat se na velký konflikt, budovat obranný průmysl. Rusko nerozumí ničemu jinému než síle, dobře vědí, co máme a nemáme, jak se chováme, jaké máme kapacity. My jim musíme ukázat, že máme vůli a schopnosti bránit se a nemají to vůbec zkoušet.“