Jakkoli hovoří o nutnosti dialogu palestinských frakcí, jde o hnutí s autoritářským reflexem, co bez milosti likviduje „kolaboranty“ a politické odpůrce. A jakkoli je hluboce zakořeněné v části palestinské společnosti, je díky vazbě na Muslimské bratrstvo silně mezinárodně zasíťované a mobilizuje ve světě podporu s odkazy na náboženský význam Jeruzaléma, antikoloniální odboj nebo panislámskou solidaritu.

Toto všechno je Hamás, je to palestinský chameleon, a proto se ho zas a znovu nedaří porazit sekulárním Palestincům ani izraelské armádě.

Egyptské Muslimské bratrstvo do Palestiny proniklo již za britského mandátu. Palestinská otázka pro něj byla kvůli symbolickému významu Jeruzaléma prioritní. Jeho emisaři podporovali palestinské povstání proti židovské migraci z Evropy a britské koloniální správě (1936), a za první arabsko-izraelské války (1948–1949) dokonce vyslali kontingent bojovníků.

K osvobození posvátné Palestiny „od řeky až po moře“, a tedy ke zničení Izraele, nevidí Hamás alternativu. Dočasné příměří je ale dle Charty možné. Pokud by vznikl palestinský stát v hranicích z roku 1967 s Jeruzalémem jako hlavním městem. A pokud by se miliony palestinských uprchlíků směly vrátit domů do Izraele.