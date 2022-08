Bezpečnostní záruky můžeme dát Ukrajině jen my, říká Medvěděv

„Každému je jasné, že žádný soused jim neposkytne záruky, i kdyby Rusko sebevíc nesnášel. Nikdo teď Ukrajinu do NATO nepřijme. V alianci jsou rusofobové, ale ne sebevrazi. Tohle je přímý důsledek speciální vojenské operace,“ napsal Medvěděv na sociální síti Telegram.

Rusko před vpádem svých vojsk do sousední země požadovalo po alianci, aby do svých řad Ukrajinu nepřijímala.

Kremlu začalo vadit rozšiřování NATO na východ. Vzhledem k agresi Ruska ale žádost o přijetí do NATO předali zástupci Švédska a Finska, dvou dosud neutrálních zemí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se naděje na vstup své země do NATO vzdal, alespoň to tvrdil už v březnu. Podal ale přihlášku do Evropské unie. Ukrajině byl na konci června udělen kandidátský status.