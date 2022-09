Útočníky z Kapitolu bych omilostnil, ujistil Trump

Bývalý americký prezident Donald Trump by v případě znovuzvolení omilostnil své radikální příznivce, kteří 6. ledna 2021 vtrhli do budovy Kongresu. „Mám na mysli úplné omilostnění s omluvou mnoha lidem,“ řekl Trump, aniž zmínil, zda tím myslí všechny účastníky nepokojů. „Finančně podporuji lidi, kteří jsou neuvěřitelní, a vlastně před dvěma dny byli v mé kanceláři, takže na ně velmi myslím. To, co jim udělali, je ostudné,“ řekl exprezident konzervativní rozhlasové moderátorce Wendy Bellové.

Foto: Reuters Záběry z útoku na Kapitol 6. ledna 2021