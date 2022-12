Petr Pavel si už není jistý, jestli by ve druhém kole podpořil Nerudovou

Pokud by se Petr Pavel nedostal do druhého kola prezidentských voleb, naopak by se tam probojovali Danuše Nerudová a Andrej Babiš, není si jistý, zda by Nerudovou před druhým kolem podpořil.

Foto: Novinky, Právo Danuše Nerudová a Petr Pavel

