Putin by výzvu k míru mohl nakonec poslechnout. Bude to ale až krajní krok, říká prezidentský kandidát Bašta

Výzvu k míru by mohl nakonec ruský prezident Vladimir Putin přijmout. Vzhledem k tomu, že ale v Rusku kvůli prohrané válce padaly v minulosti hlavy, bude to až krajní krok. Myslí si to prezidentský kandidát za SPD Jaroslav Bašta. V předvolebním rozhovoru pro Novinky také řekl, že dlouhodobá válka se může proměnit ve velký konflikt. A tomu se musí vyhnout i Putin.

Putin by výzvu k míru mohl nakonec poslechnout. Bude to ale až krajní krok, říká prezidentský kandidát Bašta.Video: Novinky