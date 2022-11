„Moc fajn.“ Babiš byl na prvních výjezdech jako vyměněný a rozdával úsměvy na všechny strany

První kroky prezidentského kandidáta Babiše mířily na Ústecko, kde má jeho hnutí z celé republiky zdaleka nejsilnější podporu. Ve středu navštívil Košťany, Osek, Duchcov, Bílinu a Teplice. Ani tentokrát nechyběl známý karavan, se kterým Babiš od května objížděl náměstí českých měst a obcí na podporu kandidátů hnutí v komunálních a senátních volbách. Teď karavan dostal nový polep a prim na něm hraje Babišova podobizna s nápisy, jaký je akční krizový manažer.

Kromě podoby karavanu byla ve středu patrná i změna Babišovy rétoriky, kdy působil smířlivěji, poklidněji, než je u něj zvykem, a při kritice vládních kroků nebyl tak ostrý jako v minulých měsících, kdy taktéž vyrážel za občany. Dával si pozor, jak mluví o ostatních kandidátech, připomínal, že na ně nechce útočit, a zároveň se více věnoval diskusi s občany, kdy i při jejich vyjadřování nesouhlasu s politikou vlády příliš nepochleboval, ani moc neoponoval. Chvílemi to působilo, že jde o jiného Andreje Babiše, než jakého známe.

„Řekl jsem, že jako prezidentský kandidát změním rétoriku. Ale Andrej Babiš v minulosti říkal ta fakta, ale nebudu se vracet do minulosti, chci se představit jako kandidát, který může lidem nabídnout zkušenosti, a mohl by být konečně někdo, kdo by mohl s vládou komunikovat a doporučovat jí věci, které třeba nebere v úvahu,“ reagoval Babiš na dotaz Novinek, jak dlouho mu to vydrží, než zapadne zpět do tradičních kolejí. „Myslím, že mi to vydrží,“ doplnil se smíchem.

Často od něj zaznívalo, že vláda premiéra Petra Fialy (ODS) nereflektuje návrhy opozice, v níž ANO je, a pětikoalice se s opozicí nebaví. Jeho silným argumentem, proč by mu měli lidé dát hlas, je to, že z pozice prezidenta, jehož funkci dle svých slov nechápe pouze jako reprezentativní, by mohl s vládou lépe komunikovat a tlačit ji, aby „více pracovala pro občany.“

A to přesně jeho voliči na Ústecku chtěli slyšet. „Babiš je u nás jednička. Je lidový. Byla by to obroda, došlo by k nějaké změně, co se týče politiky. My, jako důchodci, jsme vládě jen pro smích. Nedovedu si představit, že bych někdy zažil, že bych byl stopadesátý kolo u vlády. To nikdy nebylo,“ věří Babišovi Novinkami oslovený starší muž z Duchcova.

Předvolební prezidentská setkání hnutí ANO nyní, i kvůli nadcházejícímu chladnému počasí, přemístilo spíše do vnitřních prostor, jako jsou restaurace, kavárny či knihovny. Ať už to bylo takto zamýšleno, nebo ne, to zároveň snižuje šance, že mítinky budou narušovat odpůrci bývalého premiéra, protože v podnicích je omezená kapacita a na setkání chodí více příznivců, kteří se k Babišovi hrnou. Babiš hodlá také jezdit do různých firem.

Ve středu dorazil ze všech pěti zastávek pouze jeden jediný odpůrce Andreje Babiše, a to do Oseku. Kromě transparentu, na němž stálo „Stydím se za trestně stíhaného kandidáta na prezidenta“ se však nijak neprojevoval, jelikož podle něj šlo o „tichý protest“.

Babiš bez odpůrců ve svém živlu

Zřejmě i kvůli absenci odpůrců se Babišovi dařilo naplňovat svou zvolenou strategii, mezi fanoušky, kteří ho mnohdy až adorují, se cítil „moc fajn“ a rozdával kromě knížek, kšiltovek a tašek i úsměvy na všechny strany. Drtivá většina účastníků mítinků je však rozhodnutá ho volit i bez toho.

„Hrozně bychom chtěli, aby vyhrál, a věřili jsme tomu. Doufám, že teď bude moct vyhrát, jestli zase někdo něco nevytáhne. V pozici prezidenta by měl nějak zkorigovat migraci, protože už je tu přehuštěno,“ vyjádřila se seniorka Dáša z Bíliny.

Poslední předvolební průzkumy favorizují generála ve výslužbě Petra Pavla, dalším Babišovým silným soupeřem by mohla být bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Účastníci mítinků si však myslí, že do druhého kola to dotáhne právě Babiš a Pavel, přičemž věří ve vítězství kandidáta ANO.

Jeden z účastníků v Bílině by si na Babišovo vítězství dokonce vsadil, což hlasitě směrem k Babišovi hned zvolal. „Je to jeden z nejlepších politiků, určitě stoprocentně vyhraje. Proto jsme sem přišli, koukat na prezidenta, už dopředu, protože pak už ho neuvidím. Vsadil bych si na to. Pane prezidente, teď na vás sázím, že budete prezidentem,“ pokřikl na Babiše muž.

„Babiš pro nás pracoval. Pavel je jen voják“

Podle muže je Pavel jen „voják a vždycky bude, má jiné myšlení“. „Ten Petr Pavel se líbí babkám u nás v klubu, ale jen jako člověk. Ale to, co pro nás může udělat, to nevím, podle mě by to co Babiš nedokázal. Nemá na to, vždyť je to jen voják,“ je podobného názoru seniorka Olga Pešková z Bíliny.

Pro řadu Babišových příznivců je pak Pavel nepřijatelný kvůli jeho komunistické minulosti a přípravě na agenta.

„Vadí mi minulost generála Pavla. Babišovi tady vytýkají, že byl v StB. Já jsem v minulosti taky musela vyplňovat nějaké papíry, když jsem chtěla jet do zahraničí, ale generál Pavel? Nezlobte se, ten vystudoval přímo nějakou vojenskou zpravodajskou školu, to mi vadí. Babiš už pro lidi udělal dost, taky to má nějaké mouchy, ale snažil se pro nás udělat víc,“ přiblížila svůj pohled paní Dáša.

Tento dvojí metr však není u Babišových příznivců v otázce komunistické minulosti ničím výjimečným. „Říká se, že Babiš byl estébák, ale musíme si uvědomit, že pracoval v Maroku, byl nákupčí, a tehdy všichni pracující, kteří byli v zahraničí nebo pracovali na ministerstvech, tak byli sledovaní StB. U generála Pavla to ale podle mě bylo kariérní a byla velká chyba, že s tím nepřišel dřív, a až teď vylezly ty věci napovrch. On svým způsobem dělal toho vyšetřovatele, kdežto Babiš je podle mě na té druhé straně. V tom vidím rozdíl,“ domnívá se osmašedesátiletý Stanislav z Košťan.

Dvojí metr ohledně komunistické minulosti

Ten hodlá Babiše volit a věří, že má navzdory průzkumům šanci na vítězství. „Zatím mám pocit, že je pro mě lepším kandidátem než ta druhá strana. Je to pro mě kompromis v tom, že Babiš je pro mě lepší varianta než Pavel nebo Danuše Nerudová. V určitých věcech mě zklamal, například, co se týká některých hlasování hnutí ANO ve Sněmovně. Nemám rád, když někdo neříká jasné věci a postoje,“ vysvětlil pan Stanislav, který by prý asi v druhém kole k volební urně nedorazil, kdyby si musel vybírat mezi Pavlem a Nerudovou.

Ačkoliv je drtivá většina středečních ústeckých účastníků mítinků plně rozhodnuta podpořit Babiše a Pavel je pro ně nevolitelný, tak se našli i tací, kteří se dokonce rozhodují mezi zmíněnými dvěma největšími konkurenty.

„Zatím váhám mezi Andrejem Babišem a možná generálem Pavlem. Ještě si nejsem jistý, ale asi spíš ten Babiš. Jsou to protipóly, ale nevím, rozhodnu se podle toho, kdo bude mít lepší názory a program,“ přiblížil Novinkám jednadvacetiletý Martin z Bíliny. Komunistická minulost mu ani u jednoho z kandidátů nevadí. „Já si myslím, že je tu velmi málo lidí, kteří nemají nějakou komunistickou minulost. Každý, kdo tu něco dokázal, byl asi dřív ve straně. Myslím si, že je to naše historie a patří to k tomu,“ dodal.